Через 3-4 года начнется серийное производство уникального беспилотника-планера, который разработан российскими инженерами специально для МЧС. Этот подводный аппарат предназначен для исследования объектов, на которых отмечается потенциально опасный уровень радиации, передает РИА Новости.

В ходе ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге разработчики продемонстрировали прототип беспилотника. Сейчас они собирают опытный образец, который пройдет все необходимые испытания.

Инженеры объяснили, что сейчас исследование радиационно-опасных объектов осуществляется с применением спектрографов. Однако эти приборы рассчитывают содержание радионуклидов не сразу, а лишь после набора достаточной экспозиции.

Новый беспилотник избавит специалистов от необходимости проводить исследования. Он будет на протяжении длительного времени в полностью автоматическом режиме собирать сведения о радиации и отправлять их в вычислительный центр. Также он сможет оценивать экологическую обстановку в регионах. Чтобы охватить сразу все объекты, МЧС достаточно задействовать несколько десятков подводных аппаратов.