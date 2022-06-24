читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Через 3-4 года начнется серийное производство уникального беспилотника-планера, который разработан российскими инженерами специально для МЧС. Этот подводный аппарат предназначен для исследования объектов, на которых отмечается потенциально опасный уровень радиации, передает РИА Новости.

В ходе ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге разработчики продемонстрировали прототип беспилотника. Сейчас они собирают опытный образец, который пройдет все необходимые испытания.

Инженеры объяснили, что сейчас исследование радиационно-опасных объектов осуществляется с применением спектрографов. Однако эти приборы рассчитывают содержание радионуклидов не сразу, а лишь после набора достаточной экспозиции.

Новый беспилотник избавит специалистов от необходимости проводить исследования. Он будет на протяжении длительного времени в полностью автоматическом режиме собирать сведения о радиации и отправлять их в вычислительный центр. Также он сможет оценивать экологическую обстановку в регионах. Чтобы охватить сразу все объекты, МЧС достаточно задействовать несколько десятков подводных аппаратов.

Вам может понравиться

Советник главы ДНР Кимаковский: Применение танков “Армата” на Донбассе не соответствует текущим целям ВС РФ

Новейшие танки Т-14 «Армата» не используются в боевых действиях на Донбассе, так как они не соответствуют тем задачам, которые сейчас стоят перед ВС РФ, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Цены на газ в Германии могут вырасти втрое

ФРГ ждут серьёзные испытания, если поставки газа из России полностью остановятся через трубопровод “Северный поток”. Вероятно, что цены на “голубое топливо” взлетят сразу в три раза. Такое мнение высказал телеканалу

Повреждения, полученные в бою, стали главной проблемой для выхода судов из порта Мариуполя

Гражданские суда не могут выйти из Мариуполя по причине повреждений, полученных в ходе боевых действий. Оказалось, что некоторые суда украинские боевики повредили намеренно. Об этом сообщил командир Новороссийской военной-морской базы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |