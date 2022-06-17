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В ответ на начало Россией спецоперации на Украине страны Запада решили попытаться изолировать ее от всего мира. Но такая стратегия не сработала. Об этом рассказали эксперты издания Die Welt. Подробности передает РИА “Новости”.

Авторы публикации отмечают: «Кто на самом деле твердо на стороне европейцев и США? Кто поддерживает санкции, последствия которых для российской экономики пока оказались гораздо слабее, чем предполагалось? Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Это все».

Против таких мер изначально выступили страны Южной Африки, Китай, Индия и Бразилия. Они продолжают поддерживать Россию. Не хотят соблюдать стратегию США и Объединенные Арабские Эмираты с Саудовской Аравией.

Журналисты отметили, что США не смогли изолировать Россию и ее президента. Оказалось, что у российского лидера намного больше поддержки, чем того ожидал Запад.

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