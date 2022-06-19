Немецкое издание Welt высказало предположение, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Киев отправил Украине послание по поводу ее гипотетического вступления в ЕС. Авторы публикации пояснили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги заявляли о «начавшемся пути Украины» в Евросоюз, а вот Шольц был не так оптимистичен, передает РИА Новости.

Он заявил, что сперва Украина должна измениться. Ей необходимо, наконец, разобраться со всеобъемлющей коррупцией, научиться толерантности, либерализовать экономику, а также обеспечить полную независимость ветвей судебной власти. Только так она сумеет построить процветающее правовое государство, достойное ЕС.

Сам Евросоюз, по словам Шольца, также должен измениться. Важные решения следует доверять принимать большинству стран, а не единогласно. В противном случае у отдельных государств появляется соблазн выставлять условия, удовлетворяющие их собственные интересы, а не запросы всего ЕС.