Девять европейских стран, среди которых Германия и Великобритания, отказались выдавать России преступников, которые находятся в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, европейские страны отказываются взаимодействовать с Россией даже в сфере борьбы с преступностью. Правоохранительные органы Польши, Хорватии, Черногории, Литвы и других стран отказываются выдавать даже тех преступников, которые совершили особо тяжкие преступления.

Игорь Краснов отметил, что российские силовые структуры не станут действовать подобным образом. Они продолжат выполнять все обязательства, которые предусмотрены международными договорами.

Генпрокурор отметил, что ситуация на Украине создает угрозы, среди которых терроризм, диверсии, нелегальный перевоз оружия. Все это требует «скоординированных совместных действий правоохранительных органов».