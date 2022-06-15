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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте страны готовит ряд поправок в Правила дорожного движения. Изменения коснуться использования электросамокатов – сообщает газета “Известия”.

Отмечается, что инициатива СПЧ вызвана участившимися случаями ДТП с участием электросамокатов. Ранее в ряде регионов уже вводили ограничения скорости для движения таких транспортных средств, но статистику происшествий это особо не изменило.

Авторы поправок предлагают признать электросамокаты источником повышенной опасности. Это автоматически приведёт к изменениям в правилах их использования. В частности, такими транспортными средствами запретят пользоваться несовершеннолетним, а на сами электросамокаты могут повесить регистрационные номера и даже ввести отдельную категорию в водительских правах для их управления.

Поправки пока только разрабатываются. Когда они могут быть представлены в виде законопроекта, не уточняется.

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