Основатель корпорации РУСАЛ, миллиардер Олег Дерипаска призвал выпускников не уезжать за границу. Об этом бизнесмен заявил во время вручения дипломов Высшей школы бизнеса Московского государственного университета.

Как сообщает РБК, Дерипаска заявил, что в настоящее время “канал с Европой” закрыт на 75%, и стремиться туда не следует. Вообще, стремление работать на Западе сейчас, отметил бизнесмен, – это ошибочная стратегия. Те люди, которые уехали, но хотят работать, всё равно вернутся, сказал миллиардер.

Бизнесмен спрогнозировал, что положительные изменения в экономике России наступят через “пять-семь долгих лет”. За это время Россия сможет выстроить отношения и скооперироваться со странами Азии, Африки, Ближнего Востока. Но для этого “нужно будет постараться”, заключил Дерипаска.

Основатель РУСАЛа также рассказал, что в начале “нулевых” годов подобным образом строились отношения с Европой. К 2003 году Россия смогла “синхронизировать отношения”, выстроить логистику и систему расчётов с европейскими партнёрами.