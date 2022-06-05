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Внешняя разведка Германии (BND) считает, что сопротивление украинских ВС на Донбассе будет сломлено в течение 4-5 недель. И тогда вся территория Луганской и Донецкой областей окажется под контролем российских войск, передает Der Spiegel.

Весь Донбасс Россия завоюет уже к августу, считают представители немецкой спецслужбы. Сейчас она продвигается очень медленно, однако ежедневно имеет хоть и не большие, но успехи, постепенно отвоевывая подконтрольную ВСУ территорию.

Также в BND считают, что поставки западного оружия на Украину особо не изменят сложившуюся ситуацию. Стоит отметить, что за три месяца ФРГ лишь дважды отправляла вооружение в Киев, а также отказалась передавать ВСУ танки и боевые машины пехоты.

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