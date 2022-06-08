Украинские войска под Николаевом несут огромные потери. ВС РФ наносят по ним регулярные удары из реактивных установок залпового огня «Град», до которых вооружение ВСУ не в состоянии достать, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

Он пояснил, что российские «Грады» и «Ураганы» наносят ВСУ огромный урон и сделать с этим ничего нельзя. Военнослужащие с нетерпением ждут прибытия американских РСЗО HIMARS, которые «смогут достать» до российских позиций и помогут предпринять меры для защиты своих подразделений.

Костенко также признал, что без дальнобойных систем украинские войска не могут начать контрнаступление, так как артиллерийские оружия ВС РФ перемалывают целые подразделения, не оставляя им ни единого шанса на сопротивление.