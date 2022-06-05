В командовании спецподразделениями ВСУ начали принимать участие украинские политики, сообщил портал «Военное обозрение». Авторы опубликовали фотографию народной избранницы от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, которая облачилась в форму ВСУ и ставит задачи перед военными на Донбассе.

Эту информацию подтвердил и украинский журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что из-за подобных «комиссарш» жизнь военнослужащих может оказаться под угрозой. Вмешательство политиков является вопиющей некомпетентностью.

Бутусов припомнил Безуглой законопроект, в котором она предлагала расстреливать бойцов ВСУ за невыполнение приказов либо попытки покинуть поле боя. Он отметил, что такой закон должен действовать для чиновников, которые не сумели подготовить Украину и армию к боевым действиям.