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Пандемия коронавируса подтолкнула Россию к постепенному переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Это небыстрый процесс, однако он уже происходит. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он пояснил, что во время эпидемии коронавируса Трудовой кодекс страны пополнился “гибридными формами занятости”: удалённой и смешанной. При этом, отметил Нилов, многие работники, выполняющие свои обязанности удалённо, уже организовали своё рабочее время так, что по факту работают четыре, а то и три дня в неделю без потери производительности труда.

Нилов отметил, что со временем формы занятости будут и дальше эволюционировать в сторону четырехдневной рабочей недели, и вводить кардинальных изменений в трудовое законодательство не потребуется.

Парламентарий уточнил, что далеко не во всех сферах деятельности переход на короткую рабочую неделю возможен. В основном, переход не коснётся сфер с непрерывным циклом деятельности: медицины, работы служб спасения, правоохранительных органов и так далее.

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