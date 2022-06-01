ВС РФ практически перестали нести потери в спецоперации на Украине, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов. Он пояснил, что достичь такого результата удалось благодаря новой тактике, передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, что изначально военнослужащие ВС РФ заходили в населенные пункты, подконтрольные Киеву, не проводя каких-либо подготовительных мероприятий. Они не использовали оружие против мирных граждан, однако в ответ их начинали «расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними».

Командование сделало соответствующие выводы и изменило тактику. Теперь установление контроля над населенными пунктами осуществляется в полном соответствии с уставами и руководящими документами, что позволило минимизировать потери. Сейчас еще встречаются ранения разной степени тяжести, но погибших практически нет.