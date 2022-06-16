Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко вернулся к теме «удара ВСУ по Крымскому мосту», назвав сооружение «целью номер один». Его заявление прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он рассказал, что Крымский мост находится под надежной охраной современных комплексов противовоздушной обороны, которые способны отразить ракетный удар или уничтожить приближающуюся к сооружению авиацию. Кроме того, разрушить мост не так просто, уверен парламентарий. А мелкие повреждения будут устранены в минимальные сроки.

Шеремет также назвал самоубийством любую потенциальную попытку атаковать Крымский мост. Он пояснил, что в случае удара Киев ждет «молниеносное возмездие», передает РИА Новости. Даже если атака будет проведена с целью провокации, ВС РФ мгновенно нанесут удары по центрам принятия решения в Киеве, которые будут полностью уничтожены.