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Генерал-майор Михаил Ясников, который занимает пост замкомандующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению, проявил решительность и героизм во время столкновения с ВСУ на острове Змеиный. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он пояснил, что Ясников присутствовал на острове во время доставки туда зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Панцирь-С». В момент выгрузки ВСУ начали атаку на Змеиный, однако генерал не растерялся и сумел повести военнослужащих ВС РФ за собой.

Кроме того, героизм проявили и российские моряки, отличилась боцманская команда. В результате пострадавших в результате удара противника не оказалось, все военнослужащие спасены.

Напомним, что Киев не в первый раз пытается восстановить контроль над островом Змеиный, однако каждая его атака заканчивается провалами и серьезными потерями в рядах ВСУ.

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