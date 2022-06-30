Немецкие СМИ, которые высказывают точку зрения правительства, сами нагнетают ситуацию, что приводит ко все новым всплескам русофобии в Германии, заявил депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт. Также он связал проблему с политикой, которую в настоящий момент проводит государство.

По словам Шмидта, дискриминация русскоговорящей диаспоры и русских немцев представляет собой внутриполитическое явление. Но несмотря на него, культурный обмен между РФ и ФРГ необходимо вывести за пределы политики. Также неприемлемо навязывать актуальную политическую повестку в быту, уверен депутат бундестага, представляющий партию «Альтернатива для Германии».