читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкие СМИ, которые высказывают точку зрения правительства, сами нагнетают ситуацию, что приводит ко все новым всплескам русофобии в Германии, заявил депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт. Также он связал проблему с политикой, которую в настоящий момент проводит государство.

По словам Шмидта, дискриминация русскоговорящей диаспоры и русских немцев представляет собой внутриполитическое явление. Но несмотря на него, культурный обмен между РФ и ФРГ необходимо вывести за пределы политики. Также неприемлемо навязывать актуальную политическую повестку в быту, уверен депутат бундестага, представляющий партию «Альтернатива для Германии».

«Эти всплески русофобии, конечно, связаны с проводимой актуальной политикой и с нагнетанием через проправительственные СМИ», – цитирует Шмидта РИА Новости.

Вам может понравиться

Путин обвинил Запад в попытке подменить международное право диктатом

Современное международное право находится на грани кризиса. А причиной этому стали попытки подменить его диктатом и национальной юрисдикцией со стороны Запада. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе

Ни одна ракета ОТРК “Искандер-М”, выпущенная по Харькову, не была перехвачена ПВО Украины

Минувшей ночью ВС РФ атаковали военные объекты Украины на территории Харькова шестью ракетами «Искандер-М». При этом ни одну из них киевским средствам противовоздушной обороны не удалось перехватить, сообщил портал «Военное

Грузия отказалась пропускать российскую нефть на свою территорию

“В Грузии не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций, так будет и в этот раз”. Такими словами на новость о прибытии в порт Батуми танкера с российской нефтью отреагировал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |