Специальная военная операция России на Украине меняет оборонные планы стран Европы. Ситуация показывает, что нужно перенаправлять оборонные инвестиции из робототехники и искусственного интеллекта в сторону более традиционных артиллерии и бронетехники. Такое мнение высказали эксперты издания Defense News.

Заместитель начальника штаба по операциям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, генерал-майор армии США Мэтью Ван Вагенен в ходе своего выступления на оборонной выставке Eurosatory в Париже заявил о необходимости теперь уделять больше времени «жесткой силе». Он отметил, что страны допускают большую ошибку, считая, что время бронетехники и артиллерии уже прошло.

Такую идею поддержал глава французского Центра командной доктрины и образования, генерал Пьер-Жозеф Гивр. Он отметил, что нельзя делать ставки только на технологии, они способны заменить только некоторые недостатки военной силы. Но решающее значение на поле боя играет массированная огневая мощь.