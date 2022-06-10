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В США стало стремительно не хватать запасов сурьмы для производства боеприпасов. Сейчас этих запасов хватает только до 2025 году. Америка начала искать альтернативные источники полуметалла, чтобы не останавливать производство. Подробности сообщает издание Defense News.

Такие сведения предоставил Комитет Палаты представителей Соединенных Штатов по делам вооруженных сил. Авторы публикации отметили, что США серьезно зависят по поставкам сурьмы от Китая и России. В отчете Комитета сказано: «Комитет обеспокоен недавней геополитической динамикой в ​​отношениях с Россией и Китаем и тем, как это может ускорить сбои в цепочке поставок, особенно в отношении сурьмы».

Также в отчете указано, что в срок до конца октября этого года в Пентагоне должны подготовить прогноз на пять лет, который будет касаться поставок сырья. Третьим поставщиком сурьмы является Таджикистан.

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