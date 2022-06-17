Страны НАТО начали все больше внимания уделять производству тяжёлой бронетехники для преодоления водных препятствий. Об этом сообщает польское издание Defence24. Подробности передает “Военное обозрение“.

Польша подписала договор с французской корпорацией CNIM на поставку 13 понтонно-мостовых парков PFM. Общая сумма сделки составляет 331 миллиона долларов. Также Польше будет предоставлена лицензия, обеспечение запчастями и проведено обучение. Варшава планирует заменить новыми понтонами «устаревшие» ПП-64, созданные на базе советского ПМП.

Польша использовала ПП-64 не только в учениях, но и в период стихийных бедствий, а также при выходе из строя очистных сооружений в городе.

Новые французские понтоны позволят соорудить мост длиной до 100 метров. Также их можно использовать для сбора двух паромов грузоподъёмностью не менее 70 тонн. Новые понтоны характеризуются высоким уровнем автоматизации. Этол позволяет сократить время их развертывания.

Эксперты отмечают, что новые понтонно-мостовые парки будут использоваться для преодоления водных преград польскими танками M1A2 SEP v.3 Abrams. Вероятнее всего, Польша готовится к массовым переброскам танков.