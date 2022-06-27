Новый антироссийские санкции снова не будут работать так, как задумано. Предельные цены на закупку российской нефти вряд ли будут действовать. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Este, который по поводу новых санкций опросил нескольких экспертов – передаёт РИА “Новости”.

Ранее на саммите Большой Семёрки лидеры стран обсуждали, что в отношении нефти из России могут ввести предельные цены на покупку. Однако предложенная система вряд ли будет работать, говорят специалисты. Для того, чтобы лимиты действовали, нужно чтобы их поддержали главные импортёры российской нефти. Кроме стран Европы и США в их число входят Индия, Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Насколько вероятно, что такое соглашение с ними будет достигнуто, неизвестно, отмечают эксперты. Таким образом, новые ограничения вряд ли как-то отразятся на российской экономике.

На фоне ухудшения отношений с Россией страны Запада приняли ряд ограничений на импорт российской нефти. В ответ на это российские компании начали поставлять больше энергоносителей в страны Азии, куда стали продавать их со скидкой.