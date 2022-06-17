Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны Дании заявило о появлении в территориальных водах королевства боевого российского корабля, пишет местное издание Borsen.

Со ссылкой на военное ведомство авторы публикации рассказали, что корвет Военно-морских сил России 17 июня якобы нарушил границу Дании. Никаких других подробностей Минобороны не раскрывает.

Напомним, что Дания не в первый раз безо всяких оснований обвиняет РФ в нарушении своих государственных границ. В сентябре 2020 года Минобороны страны заявило, что истребитель ВКС России пересек рубежи воздушного пространства королевства. Однако эта информация не подтвердилась – средства объективного контроля четко зафиксировали, что во время полета российские летчики соблюдали международные правила и находились над нейтральными водами Балтики.

Вам может понравиться

СП: На Украине ужаснулись срокам перехода Харькова под контроль России

Появление российских войск в Старом Салтове, что в 30 километрах от Харькова, застало врасплох украинское командование и лично президента Зеленского. ВС РФ ухитрились неожиданно для Киева форсировать Северский Донец и

“Ростех”: Российские комплексы РЭБ оставили ВСУ “без глаз и ушей”

Украинские ВС остались «без глаз и ушей» в результате эффективной работы российских средств радиоэлектронной борьбы, рассказали представители государственной корпорации «Ростех». Системы РЭБ глушат каналы связи ВСУ, из-за чего у противника

Вице-премьер Абрамченко заявила, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины

У России нет планов создавать препятствия для вывоза зерна с территории Украины. Не собирается Кремль мешать процессу и в тех территориях, на которых организованы временные администрации. Об этом сообщила для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |