Минобороны Дании заявило о появлении в территориальных водах королевства боевого российского корабля, пишет местное издание Borsen.

Со ссылкой на военное ведомство авторы публикации рассказали, что корвет Военно-морских сил России 17 июня якобы нарушил границу Дании. Никаких других подробностей Минобороны не раскрывает.

Напомним, что Дания не в первый раз безо всяких оснований обвиняет РФ в нарушении своих государственных границ. В сентябре 2020 года Минобороны страны заявило, что истребитель ВКС России пересек рубежи воздушного пространства королевства. Однако эта информация не подтвердилась – средства объективного контроля четко зафиксировали, что во время полета российские летчики соблюдали международные правила и находились над нейтральными водами Балтики.