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Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что его страна вступит в Североатлантический альянс только в том случае, если Швеция поступит также. Это его заявление прокомментировал политолог Дмитрий Данилов, представляющий Институт Европы РАН.

Он пояснил, что политические элиты в Швеции и Финляндии давно и неразрывно связаны между собой. Поэтому вхождение лишь одного государства в НАТО может привести к негативным последствиям для каждой из них, передает РИА Новости.

Если Финляндия будет принята в НАТО без Швеции, то в социально-политическая ситуация в стране может быть нарушена. Что автоматически создаст проблемы для политического процесса в будущем. Однако данный вариант избавляет страны Альянса от необходимости умасливать Турцию, поэтому они все же рассматривают его в качестве запасного.

Данилов отметил, что для НАТО выгодно вступление обеих стран, так как в противном случае расширение не позволит успешно разрешить те стратегические задачи, которые сейчас стоят перед блоком.

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