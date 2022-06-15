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Журналисты итальянского издания Corriere della Sera сообщили о том, что на территории страны была обнаружена тайная «пророссийская» сеть. Ее деятельность заключается в защите интересов России в Евросоюзе и формировании общественного мнения в пользу Москвы. Подробности передает издание “Взгляд“.

Журналисты отмечают, что основателями этой сети являются лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, глава политической организации «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, а также бывший итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Эксперты обратили внимание на Telegram-канал итальянского журналиста Джорджио Бьянки. Он освещает события, происходящие на Украине, именно с “пророссийской” точки зрения.

Журналисты не исключают, что сеть может включать в себя до нескольких сотен тысяч человек. При этом авторы публикации отмечают, что на данные момент около 20% населения Греции поддерживают действия России.

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