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Соединенные Штаты ведут себя в своей привычной манере. Они разожгли конфликт на Украине, а затем начали накачку страны оружием, чтобы не пачкать руки участием в боевых действиях, написал немецкий журналист Хильде. Его публикацию в переводе представила Общественная служба новостей.

Автор напомнил, что Киев пообещал не применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по территории России. Однако украинские политики все же не исключают такого развития событий. Ведь Соединенные Штаты все равно не будут контролировать, как именно используются РСЗО.

При этом Вашингтон подставляет страны ЕС и Германию в том числе, так как они одобряют поставки на Украину оружия.

«Воинственное объединение НАТО втягивает нас в ядерную бездну и используется США как прикрытие тайной политики экспансии. В конце концов гореть будет Европа», – уверен журналист.

Напомним, что РСЗО HIMARS Соединенные Штаты передают Киеву с условием, что удары с применением этих боевых систем по России осуществляться не будут.

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