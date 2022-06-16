Командование ВСУ критикует американские барражирующие боеприпасы Switchblade за низкую эффективность, а военнослужащие предпочитают использовать для атак на ВС РФ традиционные самоделки с прикрепленным к ним взрывным устройством, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на CNN.

Авторы публикации объяснили, что эффективность применения дронов-камикадзе американского производства демонстрируют эффективность на уровне 20 процентов или даже ниже. США это удивляет, однако ВС РФ точно знают, в чем причина подобного явления.

Все дело в том, что Switchblade после запуска просто «теряются» из-за воздействия уникальных российских комплексов РЭБ. Против них применяются такие эффективные системы, как «Борисоглебск» или «Красуха», аналогов которым в мире не существует.

Это дальнобойные комплексы, способные воздействовать на беспилотники противника не только с большого расстояния, но и в широком диапазоне. Это практически полностью исключает для американских дронов возможность уклониться от РЭБ-удара и уж тем более выполнить задачу по уничтожению техники ВС РФ.