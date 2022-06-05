Пессимистичный прогноз относительно будущего американской экономики дал телеканал CNN. Там заявили, что риск рецессии в стране крайне высок из-за большого уровня инфляции. Соответствующее мнение высказал в эфире обозреватель канала Дэвид Голдман.

В своём выступлении он заявил, что экономика США “катится в уборную” и если кто-то “нажмёт кнопку на сливном бачке”, последствия для страны будут катастрофическими.

Голдман уточнил, что в США крайне сложно контролировать инфляционные процессы – у Федеральной резервной системы для этого слишком мало инструментов. Поэтому обесценивание денег становится практически неконтролируемым процессом. В числе факторов, которые могут привести к колапсу американской экономки, обозреватель CNN назвал рост цен на энергоносители, повышающуюся безработицу, упадок строительной отрасли.

Уровень инфляции в странах Запада начал расти ещё в 2021 году. С введение антироссийских санкций ситуация усугубилась. В частности, резко подскочила стоимость топлива на фоне того, что западные страны решили ограничить поставки российских энергоносителей.