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Западные СМИ еще в середине мая уверенно пророчили России поражение на Украине, а сейчас пишут, что спецоперация приближается к переломному моменту. Причем этот самый момент намечается совсем не в пользу Украины, сообщает «Военное обозрение».

Авторы публикации ссылаются на издание CNN, которое заявляет о быстро заканчивающихся боеприпасах на многочисленных украинских складах, о том, что Киев истратил все, что оставил ему в наследство Советский Союз. Россия же, напротив, получила серьезное преимущество в артиллерийских дуэлях и вряд ли собирается отдавать его противнику.

Американские журналисты приводят три варианта дальнейшего развития событий на Украине. Первый из них предполагает освобождение ВС РФ все новых и новых территорий на Украине. Второй – это заморозка спецоперации на определенной линии. Третий вариант, по мнению экспертов, маловероятен. Он подразумевает остановку специальной военной операции и объявление Москвой о достижении всех своих целей.

При этом аналитики США даже в мыслях не допускают победы Украины. Они отмечают, что граждане Соединенных Штатов и их союзников все чаще проявляют недовольство стремительно возрастающими расходами на помощь Киеву. Поэтому поддержка Украины Западом совсем скоро может либо замедлиться, либо и вовсе прекратиться.

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