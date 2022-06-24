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Телеканал CNN рассказал, что украинские ВС вряд ли сумеют извлечь существенную пользу из поставок американских РСЗО HIMARS. Вашингтон отправил Киеву всего 4 реактивных системы залпового огня, снабдил их боеприпасами с дальностью не более 80 километров, причем снарядов очень мало для серьезных боевых действий.

Авторы репортажа также отметили, что Россия быстро обнаружит РСЗО HIMARS и уничтожит их, применив высокоточные ракеты. На этом их славный путь на Украине будет завершен, передает портал «Военное обозрение».

В репортаже также говорится, что РФ имеет на Украине подавляющее преимущество, поэтому может продолжать свою спецоперацию на протяжении нескольких лет подряд. Страны НАТО за это время исчерпают все свои резервы оружия, что сделает их уязвимыми.

Не исключено, что данный репортаж на канале CNN, который в основом озвучивает позицию администрации США, намекает о возможном скором закрытии проекта «Украина». Впрочем, есть и еще одно предположение – власти хотят через телеканал узнать общественное мнение о дальнейшей помощи Киеву.

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