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Пока Белый дом без умолку рассказывает об успехе санкций против РФ, российский рубль продолжает укрепляться. Западные рестрикции, которые по мнению США должны были полностью разрушить экономику России, оказались совершенно бесполезными. Это наводит на мысль, что у Москвы имеется секретное оружие, обеспечивающее защиту от действий Запада, пишет издание CNN.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что российский бюджет переполнен доходами от продаж газа и нефти, от которых отказываются США. Кроме того, в РФ снова открылся ушедший с рынка «Макдональдс».

Тайным оружием России американское издание назвало 58-летняя руководительницу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину, которая не только сумела найти лазейки, чтобы удержать на плаву экономику страны, но и своевременно повысила процентные ставки и взяла под жесткий контроль движение капитала.

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