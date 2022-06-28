Российские военные в настоящий момент действуют наиболее удачно с момента начала специальной военной операции на Украине, рассказал американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что ВС РФ стали гораздо быстрее продвигаться вперед, громя попадающиеся на пути подразделения украинских боевиков.

Так, под контролем российских войск уже находится Северодонецк, который президент Украины Зеленский приказывал удерживать любой ценой. Совсем скоро союзные силы займут и Лисичанск, остатки украинских подразделений просто не смогут им в этом помешать.

ВС РФ свели к нулю эффективность украинских беспилотников, существенно улучшили собственную логистику, успешно поработали со структурой командования, подкорректировав ее к лучшему. Благодаря этому они добиваются значимых результатов не только в Донбассе, но и на юге Украины, где часть территорий перешла под их стопроцентный контроль.

Все это, по мнению экспертов, говорит о серьезных проблемах Киева, которые ему необходимо срочно решать. Так как в противном случае остановить продвижение ВС РФ он просто не сможет.