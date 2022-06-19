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Попытка Великобритании отправить украинских беженцев в Руанду спровоцировала скандал между Лондоном и Брюсселем. Евросоюз запретил вылет пассажирского борта в эту страну, но премьер Борис Джонсон уверен в правильности решения, принятого британским правительством, сообщило издание CNN.

В результате он заявил, что правительство Великобритании рассмотрит и примет билль, который позволит обходить любые запреты Европейского суда и ООН. Согласно этому документу, британское законодательство будет приоритетным.

Политические элиты Великобритании уже отреагировали на это заявление Джонсона. Они считают, что премьер-министр становится непредсказуемым и необходимо постоянно гадать, какая его «версия» предстанет перед ними в следующий раз. Кроме того, эксперты опасаются, что выходки Джонсона превратят Лондон в изгоя на международной арене.

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