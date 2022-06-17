Госдепартамент США собирается удостовериться в подлинности фотографий, на которых изображены американцы, попавшие в плен на Украине. Об этом сообщила телеканалу CNN мать одного из наемников. Подробности передает РИА “Новости”.

Ранее появилась информация о том, что российские военные взяли под Харьковом в плен двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. Речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летним Энди Хюйне.

В Госдепартаменте заявили о том, что располагают неподтвержденными сведениями о взятии в плен американских граждан. Сейчас они пытаются выяснить их судьбу вместе с украинскими властями.

Мать Александра Дрюке сообщила, что сейчас ведется работа служб с фотографией. Сама она видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.