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Если Еврокомиссия одобрит заявку Украины на вступление в Евросоюз, она столкнется с весьма серьезными проблемами, рассказал телеканал CNBC. Автор сюжета Сильвия Амаро рассказала, что это будет лишь номинальное решение для поддержки президента Владимира Зеленского, однако страны, которые много лет дожидаются вхождения в ЕС, могут его неправильно понять.

Так, ранее заявки подали еще и Молдавия с Грузией. Кроме того, Северная Македония ради вступления в Евросоюз даже пошла на уступки Греции и изменила название государства.

По словам Амаро, австрийские министры Каролина Эдтштадлер и Александр Шалленберг уже обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и призвали его прекратить делить кандидатов в ЕС на сорта.

«Мы хотим и нуждаемся в том, чтобы эти страны прочно закрепились в нашем лагере, в лагере европейской модели жизни, нам нужно продемонстрировать им, что они выступают ключевыми партнерами и что мы серьезно относимся к их европейскому будущему», – написали они в своем послании, заявив, что ЕС должен одинаково относиться как к Украине, так и к тем же Северной Македонии или Молдавии.

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