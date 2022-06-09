Если Еврокомиссия одобрит заявку Украины на вступление в Евросоюз, она столкнется с весьма серьезными проблемами, рассказал телеканал CNBC. Автор сюжета Сильвия Амаро рассказала, что это будет лишь номинальное решение для поддержки президента Владимира Зеленского, однако страны, которые много лет дожидаются вхождения в ЕС, могут его неправильно понять.

Так, ранее заявки подали еще и Молдавия с Грузией. Кроме того, Северная Македония ради вступления в Евросоюз даже пошла на уступки Греции и изменила название государства.

По словам Амаро, австрийские министры Каролина Эдтштадлер и Александр Шалленберг уже обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и призвали его прекратить делить кандидатов в ЕС на сорта.