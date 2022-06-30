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Читатели китайского новостного портала «Гуаньча» поинтересовались, зачем НАТО и США на каждом мероприятии, независимо от его тематики, вешают на стену экран с президентом Украины Зеленским. Они заподозрили, что это новый писк мировой моды.

Напомним, что на саммите НАТО в Мадриде тоже не обошлось без экрана, с которого Зеленский возмутился нежеланием Альянса принимать Украину в свои ряды. Китайские читатели ответили на его претензии.

«Зеленский, вы не вступаете в НАТО, а только берете деньги. Как вы сказали: «Нам нужно около пяти миллиардов долларов в месяц», это 60 миллиардов в год. Все, что вам нужно, — это деньги, НАТО такое не потянет», – написал один из комментаторов.

Также многие читатели напомнили, что у стран-кандидатов на вступление в Альянс не должно быть территориальных проблем. Поэтому Зеленскому нужно первым делом договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным, а уж потом проситься в НАТО.

«Украина до сих пор не понимает, что, хочет она того или нет, ее будут считать российской. Русские и украинские братья жестоки друг к другу. Украина проигрывает и продается, но что будет с ней, если она выиграет? Если вы повернете голову, вы станете мишенью и будете находиться под постоянным наблюдением. Разве вы этого не понимаете?» – добавил еще один комментатор.

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