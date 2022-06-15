Президент США Джо Байден управляет страной хуже китайского деревенского старосты и ведет ее к полному краху, считают пользователи Сети из КНР. Так они отреагировали на публикацию в издании «Гуаньча» об «Американском плане спасения», который лидер Соединенных Штатов занес себе в актив.

Также Байден считает своим достижением инфраструктурный план, который вместе с предыдущей стратегией подразумевает выделение из бюджета более трех триллионов долларов исключительно на социальные цели. Эти планы, по мнению президента, должны изменить жизнь граждан США к лучшему. Однако китайские читатели сильно сомневаются в таком результате.

«Соединенные Штаты вступили в период обратного отсчета до полного краха», – написал один из комментаторов.

Другой напомнил, что сейчас в США наблюдается стремительный рост инфляции, а также возникает целый ряд других проблем, поэтому заявления Байдена не соответствуют действительности.