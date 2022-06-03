Немецкое издание Die Welt посвятило одну из своих публикаций заявлениям главы МИД Анналены Бербок, связанным с поддержкой Украины. Это вызвало негативную реакцию читателей. Они написали, что властям Германии стоило бы обратить взоры внутрь своей страны и заняться решением многочисленных проблем.

«Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?», – задал вопрос один из комментаторов.

Другой добавил, что Германии следует держаться в стороне от конфликта между Москвой и Киевом, а не поддерживать одну из сторон.

Еще один читатель прокомментировал заявление Бербок о необходимости пригласить в Берлин президента Украины Зеленского: