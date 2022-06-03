читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкое издание Die Welt посвятило одну из своих публикаций заявлениям главы МИД Анналены Бербок, связанным с поддержкой Украины. Это вызвало негативную реакцию читателей. Они написали, что властям Германии стоило бы обратить взоры внутрь своей страны и заняться решением многочисленных проблем.

«Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?», – задал вопрос один из комментаторов.

Другой добавил, что Германии следует держаться в стороне от конфликта между Москвой и Киевом, а не поддерживать одну из сторон.

Еще один читатель прокомментировал заявление Бербок о необходимости пригласить в Берлин президента Украины Зеленского:

«Зеленского в Германию — зачем это нужно? Чтобы услышать еще больше наглости и требований? Плохо, что «недипломата» Мельника давно не выслали», – написал он.

Вам может понравиться

WarGonzo: В ходе спецоперации российские снайперы внесли изменения в классическую тактику боя

Снайперы ВС России, которые принимают участие в спецоперации на Украине, немного изменили под себя классическую тактику боевой работы. Вместо обычных снайперских пар на охоту теперь выходят целые группы стрелков. «Мы

Офицер НМ ЛНР Марочко: Боевики ВСУ в Северодонецке хотят повторить сценарий “Азовстали”

В Северодонецке боевики ВСУ пытаются повторить мариупольский сценарий. Они заманили мирное население города на химическое предприятие «Азот», выбраться с которого не представляется возможным, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

УЭФА не признал вратаря “Реала” Андрея Лунина победителем Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не может считаться участником Лиги чемпионов, и, соответственно, не входит в число победителей этого турнира, сообщило издание Mundo Deportivo со ссылкой на УЭФА. Авторы публикации
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |