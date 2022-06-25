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В Великобритании президента Украины Зеленского назвали «несостоявшимся стендап-комиком», который со своими выступлениями пытается пролезть повсюду. Так пользователи Сети отреагировали на речь украинского лидера, произнесенную на Гластонберийском музыкальном фестивале, передает РИА Новости.

В комментариях к публикации в британском издании Daily Mail читатели заметили, что музыка и политика несовместимы. Подавляющее большинство посетителей мероприятия вряд ли смогут найти Украину на карте, но и они были вынуждены слушать речь Зеленского.

«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – написал один из комментаторов.

Ранее на президента Украины обрушили лавину критики читатели американского издания The Hill. После заявления о возможном использовании Россией ядерного оружия пользователи назвали Зеленского «королевой драмы» и порекомендовали ему посетить психиатра.

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