Обезьянья оспа продолжает распространяться по планете. К настоящему времени подтверждено 3,2 тысячи случаев заражения этой болезнью почти в полсотни странах. Такую статистику привёл глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус – сообщает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что ещё 6 недель назад в ВОЗ поступила информация о небольшой вспышке заражений в Великобритании – там оспа обезьян была обнаружена у трёх человек, которые не покидали страну. С тех пор количество таких сообщений только растёт.

Глава ВОЗ заявил, что масштабы распространения оспы обезьян мировое сообщество недооценивает. Со слов Гебрейесуса, ВОЗ уже предложил странам сотрудничать в сфере профилактики этого заболевания: делиться информацией о числе заболевших, отслеживать контакты больных людей со здоровыми и так далее.

Оспа обезьян – болезнь, которая передаётся от человека к человеку при длительном контакте. Заболевание, как правило, протекает в лёгкой форме. До вспышки в этом году оно в основном фиксировалось в странах Африки.