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Госслужащие в России стали отказываться от деловой переписки в иностранных мессенджерах и использовать для корпоративного общения зарубежные видеосервисы. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на ряд внутренних писем федеральных ведомств и Минэкономики РФ.

В них указывается, что сотрудники органов власти должны постепенно уходить от использования сервисов вроде WhatsApp, Zoom или Webex. Вместо этого российским чиновникам предлагается обмениваться рабочими сообщениями через мессенджер VK, а для видеоконференций использовать программу TrueConf.

По мнению авторов такой инициативы, переход большого числа госслужащих на отечественные сервисы увеличит на них спрос. Отмечается, что со временем список рекомендуемых программ может быть расширен.

В Минэкономики РФ изданию не стали комментировать детали служебной переписки. Но уточнили, что сотрудники ведомства общаются, как правило, посредством электронной почты, а работа над внедрением отечественного сервиса для обмена мгновенными сообщениями пока ещё ведётся.

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