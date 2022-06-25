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Китайская компания Unitree Robotics продемонстрировала робота, способного передвигаться по воде. Четвероногий B1 сперва полностью скрылся под водой, а затем покатал на себе одного из испытателей, масса которого составляет около 105 килограммов.

Авторы изобретения рассказали, что робот отвечает международному стандарту IP68, что позволяет ему погружаться под воду на 60 минут. Они тут же наглядно продемонстрировали эту особенность. Над водой оставалась только антенна для приема сигналов с пульта управления.

Робот передвигается с помощью сервоприводов, может работать в автономном режиме от 2 до 4 часов в зависимости от выполняемых функций, а также создавать объемные карты, благодаря оснащению пятью камерами глубины. Скорость передвижения B1 составляет 1,8 метра в секунду.

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