Последствия антироссийских санкций для стран Евросоюза будут куда серьезнее, чем для самой России. В первую очередь, это касается ограничений на закупку российских энергоносителей. Такое мнение высказала чешский экономист Илона Швигликова для издания Časopis argument.

По мнению эксперта, ЕС сам загоняет себя в угол, усиливая нефтяное эмбарго против России, учитывая, что континент, на котором Евросоюз расположен, беден ископаемым топливом и зависит от импорта нефти. В то же время Россия для экспорта своей нефти может найти альтернативные рынки, и уже это успешно делает, радуясь нефтяным ограничениям со стороны ЕС и высоким ценам на энергоносители.

Даже продавая нефть со скидкой в дружественные страны Россия будет иметь доход с экспорта больше, чем был в прошлом году, утверждает экономист. В то время как на европейском континенте из-за нехватки нефтепродуктов их цена идёт в рост, что в свою очередь отражается и на рядовых потребителях.

Ограничения на экономические взаимоотношения с Россией Евросоюз стал вводить после начала специальной военной операции в Донбассе. Санкции против России в числе прочего предполагают постепенный отказ от российской нефти.