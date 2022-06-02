ВС РФ продолжают уничтожать пути снабжения Киева оружием западного образца. 1 июня они нанесли мощные удары по транспортной инфраструктуре Украины с применением крылатых ракет «Калибр».

Восемь боезарядов было выпущено из Крыма, с боевых кораблей Черноморского флота. В результате удара поражен Бескидский тоннель, по которому Запад переправлял на Украину оружие. Кроме того, взрывы слушались в некоторых населенных пунктах Львовской области.

Бескидский железнодорожный тоннель имеет протяженность в два километра и проложен в Карпатских горах. Именно через него на Украину шли эшелоны с тяжелым вооружением и техникой, однако сейчас этот путь заблокирован, сообщает портал «Русская весна».

Напомним, что командование ВС РФ неоднократно предупреждало, что все пути снабжения будут уничтожаться, чтобы не допустить поставок западных вооружений на Украину.