Французская судоходная компания Brittany Ferries объявила о предстоящем запуске между Великобританией и Францией крупнейшего в мире парома с гибридной силовой установкой. Подробности сообщает издание “Коммерсантъ”.

Это будет первый гибридный лайнер с двигателями внутреннего сгорания на природном газе и аккумуляторными батареями. Он получит название Saint-Malo. Корабль должны спустить на воду в 2024 году.

В планах компании запустить еще один корабль, маршрут которого будет проходить между Портсмутом и портом Кан в Нормандии.

Представители компании Brittany Ferries сообщают о том, что Saint-Malo будет оснащен аккумуляторами емкостью 11,5 мегаватт-часов. Это в два раза меньше по сравнению с остальными гибридными установками на судах. Благодаря емким батареям паром способен легко маневрировать в акватории в любую погоду.