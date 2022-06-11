Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что Анкара ждет ответа от России по поводу четырехсторонних переговоров по зерну с Украины.

Такое заявление глава МИД сделал на встрече с чешским коллегой Яном Липавским. Чавушоглу напомнил, что ранее проводил переговоры с Сергеем Лавровым, на которых план четырехсторонних переговоров, предложенный ООН, был назван рациональным и весьма перспективным.

Напомним, что этот самый план подразумевает организацию встречи представителей ООН, Украины, России и Турции, на которой будут обсуждаться все вопросы вывоза зерна из украинских портов. В настоящий момент они заблокированы из-за мин в Черном море, поэтому вывезти зерно, идущее на эксперт, у Киева нет никакой возможности.