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Российским пенсионерам рассказали о возможности получения дополнительных денежных средств к пенсии. Подробности сообщает портал PRIMPRESS.

Речь идет о региональной выплате, которая положена определенным категориям граждан. Например, отдельно к пенсии получают выплаты многодетные матери, которые воспитали трех и более детей. Размер надбавки зависит от региона проживания женщины. Для получения выплаты нужно только официально выйти на пенсию. Другие требования не предъявляются.

Эксперты отмечают, что многодетные матери выходят на пенсию раньше, чем остальные женщины. Срок официального выхода на пенсию зависит от количества детей. Сейчас женщины достигают пенсионного возраста в 60 лет, но если женщина воспитала троих детей, то она выходит на пенсию в 57 лет. За каждого ребенка убирается один год.

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