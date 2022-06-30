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Американские эксперты бьют тревогу, требуя у властей прекратить вводить все новые и новые санкции. Они опасаются, что Россия начнет жестко отвечать на очередные ограничения, что приведет к ядерному кризису в США, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, одним из наиболее вероятных ударов России по американской экономике может стать приостановка поставок обогащенного урана. Он используется в подавляющем большинстве АЭС в Соединенных Штатах.

Такой шаг России приведет к закрытию атомных электростанций, которые вырабатывают 20 процентов всех энергии в США. Цены на электроэнергию резко взлетят вверх, а за ним начнет уверенно подниматься и уровень инфляции, который и сейчас многие называют запредельным.

Существенное подорожание электроэнергии из-за атомного кризиса приведет к серьезным проблемам и в других отраслях, уверены эксперты.

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