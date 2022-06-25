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Журналист CBC News Нил Хауэр, побывавший на Донбассе, заявил, что руководство Украины и командование ВСУ отправило военнослужащих на смерть. Обо бросило их умирать в ужасных условиях, полностью самоустранившись от ситуации в регионе.

Репортер пообщался с бойцами ВСУ и выяснил, что никто из них так и не увидел вооружение, которое регулярно поступает на Украину с Запада. Хотя руководство страны бодро отчитывается о все новых и новых боевых системах, получаемых от стран НАТО.

«У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?», – задал журналисту риторический вопрос один из военных.

Также солдаты отметили, что натовское снаряжение, которое Запад шлет на Украину целыми составами, им тоже никто не собирается предоставлять.

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