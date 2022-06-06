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Автозавод, который находится в московском районе Печатники, официально переименовали в “Москвич”. Такие данные содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Информагентство “Интерфакс” со ссылкой на данные реестра, утверждает, что соответствующие изменения были внесены ещё в пятницу, 3 июня. Руководителем завода указан Дмитрий Пронин. Ранее он был одним из руководителей департамента транспорта в правительстве Москвы.

Завод французского автоконцерна Renault сейчас находится под управлением правительства Москвы. Властям столицы он достался после того, как производитель автомобилей ушёл с российского рынка. В мае мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что на автозаводе будут производить автомобили под легендарным брендом “Москвич”. Причём если на первых порах машины будут делать с традиционным бензиновым двигателем, то впоследствии планируется перейти на производство электрокаров.

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