Замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов, который перешел на сторону Луганской Народной Республики, рассказал, что украинские боевики похищали людей у линии соприкосновения в Донбассе. Подробности сообщает РИА “Новости”.

Кононов рассказал подробности: «Бывали случаи, что на контрольно-пропускном пункте между городом Луганском и Станицей Луганской задерживали людей, которые в последующем становились обвиняемыми в уголовных делах, либо по участию в незаконных вооруженных формированиях, либо по госизмене, либо по каким-то другим надуманным делам».

Бывший замруководителя окружной прокуратуры отметил, что очень часто похищались люди, которые просто “не понравились лицом”. По словам Кононова, у сотрудников прокуратуры был определенный план по подобным действиям. Если они не выполнялись, то применялись различные взыскания, чаще всего сотрудников прокуратуры лишали премий.