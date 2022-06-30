Бывший руководитель “Формулы-1” Берни Экклстоун побывал в гостях у программы Good Morning Britain. В ходе интервью он сделал шокирующее заявление о российском президенте Владимире Путине. Подробности передает издание The Sun.

Берни Экклстоун лично знаком с российским президентов. Ведущие программы задали ему вопрос, считает ли он Путина своим другом. На это Экклстоун ответил: “Я готов принять пулю за него. Он первоклассный человек”.

При этом он негативно отозвался о Владимире Зеленском. Бывший глава “Формулы-1” отметил, что украинский президент большую часть времени работал комиком. А сейчас он решил совмещать эту профессию с должностью президента.

Берни Экклстоун добавил: “Я думаю, что если бы Зеленский задумался о многих вещах и приложил достаточно усилий, чтобы поговорить с господином Путиным, который является разумным человеком, тот выслушал бы его и, вероятно, мог бы что-то сделать по этому поводу”.