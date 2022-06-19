Гордон Браун, который ранее занимал пост премьер-министра Великобритании, рассказал, как его «унижал» президент РФ Владимир Путин. Политик уточнил, что в 2006 году занимал пост руководителя казначейства и побывал с визитом в Москве.

По словам Брауна, во время встречи с российским лидером его посадили на слишком низкий стул. Из-за этого приходилось постоянно смотреть на президента РФ снизу вверх. Однако на этом ужасы не закончились. Оказалось, что в распоряжении Владимира Путина было полное досье на главу британского казначейства.

«Он вытащил документы и стал читать вслух всю информацию, что была там обо мне, как будто хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я сам себя», – заявил Браун.

На следующий год он стал премьер-министром Великобритании и занимал этот пост на протяжении 3 лет.