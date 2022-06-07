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Санкционная политика против России, курс на которую держит Запад, наносит удары и по США, и по союзникам. Такое мнение высказал бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин. Подробности передает РИА Новости.

Политик отметил, что США и Евросоюз сами спровоцировали эскалацию конфликта на территории Украины. Они регулярно устраивали провокации, которые не могли остаться без последствий. Потом Запад вводит санкции, заявляя, что делает это для прекращения вспыхнувших в регионе боевых действий.

Мохсен Пакайин прокомментировал: «Самое парадоксальное в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности».

Теперь Евросоюз сам страдает от последствий кризиса на Украине и антироссийских санкций в сфере торговли, инвестиций и энергетики.

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